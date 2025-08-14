В минувшие сутки российские бойцы также продвинулись на 200 м вдоль реки Нитриус юго-восточнее Карповки, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Военнослужащие РФ выбили подразделения Вооруженных сил Украины из позиций в Среднем Донецкой Народной Республики и начали зачистку села, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе огневого налета и рывка наши военнослужащие выбили украинских боевиков с позиций в населенном пункте Среднее. Сейчас в данном районе идет зачистка", - сказал он.

Марочко добавил, что в минувшие сутки силы РФ также продвинулись на 200 м вдоль реки Нитриус юго-восточнее Карповки в ДНР.