ВС РФ ударили по заводам сборки ракетного оружия ВПК Украины

Удары были нанесены в июле, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские военные в июле нанесли массированные удары по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение июля текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины", - сказали в ведомстве.