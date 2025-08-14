ВС РФ сорвали попытку Киева организовать производство ракет для атак на Россию

Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ВС РФ поражением объектов ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской областях пресекли попытку Киева организовать производство ракет для атак на Россию. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в течение июля текущего года ВС РФ нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины.

Одновременно были поражены развернутые ВСУ специально для обороны данных объектов комплексы противовоздушной обороны западного производства. Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США, уточнили в ведомстве.

"По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате поражения Вооруженными силами РФ критически важных объектов украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской областях, была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации", - отметили там.