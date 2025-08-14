Советник главы ДНР отметил, что расстояние до города сокращается быстрыми темпами

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Российские войска расширили плацдарм в районе Доброполья в ДНР. Как сообщил ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский, зона контроля расширяется к югу и юго-востоку от города.

"Наши войска совершили настоящий прорыв и существенно расширили плацдарм к югу и юго-востоку от Доброполья", - сказал он.

Кимаковский подчеркнул, что расстояние до города сокращается быстрыми темпами. "Перспективы у противника на всей красноармейско-добропольской агломерации нерадужные", - подчеркнул он.

Ранее российские войска перерезали трассу Красноармейск - Доброполье и основную линию снабжения ВСУ в Краматорске и Славянске.