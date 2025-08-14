Бойцы группировки "Юг" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Артиллеристы группировки также поразили два блиндажа противника

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили два блиндажа и пункт временной дислокации противника на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе воздушной разведки операторы разведывательных беспилотников обнаружили два блиндажа, предназначенные для укрытия личного состава, и пункт временной дислокации украинских боевиков.

"Координаты обнаруженных укрытий ВСУ были переданы расчетам ствольной артиллерии Южной группировки, которые незамедлительно нанесли по ним огневое поражение. Прямые попадания привели к разрушению укрытий и ликвидации личного состава противника. Общие потери составили до взвода пехоты", - говорится в сообщении военного ведомства.