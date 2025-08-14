В российских силовых структурах заявили, что речь идет о подразделениях К2 и Revenge Group

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Украинские войска усилили краснолиманское направление операторами БПЛА группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ). Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, речь идет, в том числе, о подразделениях К2 и Revenge Group.

"К2 и Revenge Group - подразделения БПЛА "Азова" - усилили свое присутствие на краснолиманском направлении. Отмечается дополнительная переброска операторов", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что на этот участок фронта переброшен также ряд других подразделений БПЛА.