Группировка "Юг" уничтожила два миномета и пункт управления БПЛА ВСУ

Потери противника составили до 10 человек

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили два миномета и пункт управления беспилотниками противника в районе населенного пункта Клебан-Бык ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операторами беспилотников было выявлено два миномета и пункт управления дронами на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища.

"По выявленной разведывательным БПЛА цели ствольной артиллерией было нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены оба миномета вместе с расчетом и расчет БПЛА на пункте управления. Общие потери живой силы ВСУ составили до 10 человек", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что благодаря уничтожению позиций украинских боевиков российские войска получили преимущество в огневых средствах и продолжили развивать наступление на константиновском направлении.