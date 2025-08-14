В российских силовых структурах отметили, что после этого он снова вступил в ВСУ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Бойцы Северной группировки ликвидировали идейного нациста из спецподразделения ГУР Минобороны Украины "Тимура" Александра Матлая. Ранее он был возвращен на Украину в рамках обмена, но вновь вступил в ряды ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Идейный нацист из спецподразделения ГУР "Тимура" Александр Матлай (позывной Макларен) ликвидирован в ходе уничтожения ДРГ ВСУ возле Волчанска", - сказал собеседник агентства.

Матлай попал в российский плен в мае 2024 года. В архивном видео, предоставленном ТАСС, он признавался в том, что стрелял в мобилизованных украинских военных, которые бежали с позиций.

"В рамках одного из этапов обмена пленными Матлай был возвращен на Украину, после чего заново вступил в ВСУ и присоединился к подразделению "Тимура" ГУР МОУ", - отметил собеседник.

Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что диверсионная группа подразделения "Тимура" была уничтожена у Волчанска Харьковской области.