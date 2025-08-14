Они не вступали в стрелковый бой, отметил командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Турист

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Множество женщин-военнослужащих в рядах украинских войск принимали участие в боевых действиях за Щербиновку в ДНР. Об этом сообщил командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Турист в видео, предоставленном Минобороны России.

"В каждой группе [противника] женщина была. Вот это прям сильно бросилось [в глаза]. Ну, допустим, вот группа - три человека, вот в группе одна женщина. Групп я повидал много. Так скажем, роту точно повидал. Думаю, они (женщины - прим. ТАСС) - бэпэлэашники, в расчетах БПЛА сидели. На РЭБе, на БПЛА. В стрелковый бой они с нами не вступали, они сразу убегали", - сказал Турист.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Щербиновка ДНР.