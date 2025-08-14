В Северодвинске спустили на воду новейший морской транспорт "Академик Макеев"

Судно разработано конструкторским бюро ОСК "Алмаз" по заказу Министерства обороны

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Церемония спуска на воду морского транспорта вооружения усиленного ледового класса проекта 20181 "Академик Макеев" состоялась в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. Об этом сообщили в Минобороны России.

"14 августа в Северодвинске в Центре судоремонта "Звездочка" состоялась торжественная церемония вывода из эллинга и спуска на воду морского транспорта вооружения усиленного ледового класса проекта 20181 "Академик Макеев". Судно <...> разработано конструкторским бюро ОСК "Алмаз" по заказу Министерства обороны и предназначено для погрузки, выгрузки и транспортировки вооружений", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в министерстве, после спуска на воду на судне продолжатся работы по отделке внутренних помещений, завершаются монтажные, электромонтажные и окрасочные работы, проводятся швартовные испытания. Там отметили, что по окончании достройки и последующего цикла испытаний судно будет передано ВМФ России.

"От имени главкома ВМФ в церемонии принял участие заместитель главнокомандующего ВМФ по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Алексей Кияшко. Он поздравил корабелов с важным событием и отметил, что такие корабли существенно повышают эффективность действий сил ВМФ в Мировом океане и обладают широким спектром возможностей, заложенных в этот проект учеными и конструкторами", - проинформировали в министерстве.

Крестной матерью судна, согласно давней традиции, стала внучка академика Виктора Макеева, Полина Макеева. Именно ей было доверено разбить о корпус МТВ бутылку шампанского.

Морской транспорт вооружения проекта 20181 назван в честь дважды Героя Социалистического Труда Виктора Петровича Макеева - выдающегося отечественного ученого и инженера, руководителя конструкторского бюро машиностроения (сейчас - АО "Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева"), генерального конструктора баллистических боевых ракетных комплексов подводного базирования.

"Академик Макеев" является развитием линейки проекта 20180. На основе базового проекта конструкторы ОСК разработали целый комплекс судов специального назначения с различными функциональными особенностями: спасательное буксирное судно "Звездочка", морской транспорт вооружений "Академик Ковалев" и океанографическое исследовательское судно "Академик Александров". Работа кораблестроителей по строительству судов этого проекта была отмечена премией правительства Российской Федерации.