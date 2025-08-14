Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев отметил, что в установленные сроки технический проект будет завершен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Новый перспективный корабль дальней океанской зоны разрабатывается для Военно-морского флота РФ. Об этом сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.

"Отмечу, что мы совместно работаем над перспективным кораблем дальней океанской зоны. Техническое задание ВМФ выдано, реализуется сейчас проектантами, находится на этапе завершения технического проекта. Есть уверенность, будем говорить, есть все основания, что в установленные сроки технический проект будет завершен. И с его завершением, уже в рамках следующей программы, мы заложим этот корабль для ВМФ России", - сказал главком после церемонии спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" в Петербурге.

Моисеев подчеркнул, что сейчас реализуется строительство фрегатов проекта 22350, способных решать задачи как ближней, так и дальней морской зоны. Помимо уже действующих в составе военно-морского флота, пять кораблей находятся на разных стадиях строительства.