Взамен передали 84 пленных ВСУ, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия и Украина провели обмен пленными. С украинской территории были возвращены 84 российских военнослужащих в обмен на такое же число военных из Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что освобожденные российские военные сейчас находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в госпиталях Минобороны.

Также в министерстве отметили, что в организации возвращения российских военнослужащих посредническую гуманитарную роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты.