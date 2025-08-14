Группировка "Юг" поразила три пункта управления БПЛА спецназа Нацгвардии Украины

Противник потерял не менее шести военных

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Спецназ Южной группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками бригады специального назначения Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операторы беспилотников подразделения специального назначения группировки выявили три пункта управления БПЛА 12-й отдельной бригады специального назначения Национальной гвардии Украины.

"Ударами дежурных расчетов FPV-дронов и расчетов артиллерийского орудия "Гиацинт-С" все три пункта управления БПЛА противника были поражены в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Бересток, противник потерял не менее шести военнослужащих", - говорится в сообщении военного ведомства.