Российские силы также поразили автотранспорт сопровождения и до 10 человек личного состава, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" Вооруженных сил России нанес удар по реактивной системе залпового огня HIMARS в в районе населенного пункта Жихово Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Минобороны опубликовало кадры поражения позиции РСЗО HIMARS расчетом ОТРК "Искандер-М" в районе населенного пункта Жихово Сумской области. В результате удара уничтожено: пусковая установка РСЗО HIMARS - 1 ед., автотранспорт сопровождения- 1 ед., до 10 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства.