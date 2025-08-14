При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Самолет Ил-76МД с группой российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена в рамках обмена, приземлился в Подмосковье, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 84 российских военнослужащих, взамен переданы 84 военнопленных ВСУ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.