Уклонение от обязанностей военной службы на Украине перестает быть чем-то постыдным, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ совершают самовольное оставление части (СОЧ), чтобы выжить на фоне отсутствия ротации и потерь. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В бригадах ВСУ все больше дезертиров. Острый кадровый голод, отсутствие ротации, бездарное руководство - основные причины оставления позиций военнослужащими ВСУ. При этом многие из них не стесняются публиковать факты ухода в СОЧ прямо у себя в соцсетях. Таким образом, уклонение от обязанностей военной службы на Украине перестает быть чем-то постыдным, а становится обоснованной необходимостью, чтобы выжить", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что примечательным можно назвать тот факт, "что это доходит в том числе до тех, кто добровольно пошел в ВСУ".

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщили, что порядка 93% военных ВСУ, самовольно оставивших части, не вернулись на службу.

Украинское законодательство рассматривает СОЧ и дезертирство как разные правонарушения. Согласно УК страны, дезертирство предполагает намерение навсегда оставить военную службу, а СОЧ - временное. При этом дезертирство предполагает в качестве наказания тюремный срок, а самовольное оставление части позволяет наложить лишь штраф и вновь отправить виновного в войска. Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о самовольном оставлении части.