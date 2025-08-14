Они пройдут до 22:00

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Флот в Севастополе проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой бухты, парка Победы, Качи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой бухты, парка Победы, Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор города отметил, что в Севастополе все спокойно.