Это поспособствовало освобождению населенного пункта российскими войсками

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ефрейтор Илья Онуфриенко вместе со своей штурмовой группой форсировал реку, после чего занял высоту и уничтожил около 10 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

Будучи командиром штурмовой группы, Онуфриенко выполнял боевую задачу по овладению выгодной позиции.

"Под минометным обстрелом, атакой беспилотных летательных аппаратов и огневым воздействием со стороны противника совместно с подчиненным личным составом ефрейтор Онуфриенко форсировал реку, осуществил подъем на господствующую высоту и зачистку лесополосы, лично уничтожив до 10 человек личного состава противника", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в военном ведомстве, штурмовой группе ефрейтора удалось занять выгодный рубеж, что поспособствовало освобождению населенного пункта российскими войсками.

Также в министерстве рассказали о подвиге гвардии старшего лейтенанта Даниила Смирнова. Он выполнял задачу по наведению понтонной переправы через реку для переброски личного состава и бронетехники.

"Совместно с расчетом гвардии старший лейтенант Смирнов выполнял боевую задачу под непрерывным обстрелом вражеских минометов и артиллерии. Расчеты под его командованием оперативно обеспечили переправу войск. В течение суток через реку были переправлены более 35 единиц техники. Под постоянными обстрелами военные инженеры восстанавливали понтонные сооружения", - сообщили в ведомстве.

Там отметили мужество и самоотверженность Смирнова, которые позволили осуществить переправу войск без потерь.