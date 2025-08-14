Пленный из ВСУ: украинские солдаты договаривались с медсестрами для побега

Алексей Левченко признался, что единственное, чего ему хотелось - это вернуться домой

КУРСК, 15 августа. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины обманом попадали в больницы, где договаривались с медицинскими сестрами о собственном побеге. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий ВСУ Алексей Левченко, который сдался в плен.

"Были парни, которые говорили, что они якобы болеют, чтобы попасть в больницу. Там они уже договаривались с медсестрами о побеге. Их специально селили на первых этажах, откуда они и сбегали", - рассказал украинский солдат.

Он также отметил, что сам выбрал медицинскую специальность в рядах ВСУ, чтобы не брать в руки оружие. Солдат признался, что единственное, чего ему хотелось - это вернуться домой.

Левченко родился в декабре 1984 года в Лисичанске. После начала специальной военной операции увез семью в Полтаву. В декабре 2024 года был мобилизован.