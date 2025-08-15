По словам участника боевых действий, "сейчас приезжают люди, которые пришли заработать"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Многие профессиональные снайперы стран НАТО воевали на стороне Украины с 2014 года, большинство из них погибли в Донбассе еще до начала спецоперации. Такое мнение выразил ТАСС сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.

"Пока были [конфликты сугубо в] ДНР и ЛНР, тогда приезжали очень крутые снайперы с Запада, которые думали свои навыки улучшить. Потому что тут (в период СВО - прим. ТАСС) какие-то придурки бегают с винтовками, но мало кто [тогда] вернулся. Я это точно знаю. <…> Прямо сейчас приезжают люди, которые пришли заработать. А эти снайперы не приезжали заработать, они просто приезжали убивать. Это разные вещи", - сказал Берич.

Ранее Берич рассказал ТАСС, что сербские добровольцы в ВС РФ продолжают вести боевые действия, несмотря на уголовное преследование за наемничество в Сербии.

Берич - один из первых иностранных добровольцев, приехавших на защиту Донбасса. В 1990-е годы он застал конфликт в Югославии, а в 1999-м пережил бомбардировки НАТО. В 2023 году Берич был серьезно ранен в районе Марьинки в ДНР - у него отказали ноги, но он по-прежнему помогает российским бойцам чем может.