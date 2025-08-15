Командир "Ахмата" выразил мнение, что украинские граждане осознают, какое зло несут территориальные центры комплектования и власти

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Украинские граждане активно передают российским войскам информацию о том, где находятся территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и помогают их уничтожать. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Жители Украины активно включились в борьбу против ТЦК, очень сильно помогают нам. И в том числе та информация, которая предоставляется нам жителями Украины, помогает нам выбивать те центры, которые, как мы каждый день видим, на территории Украины перестают существовать только за счет того, что жители проявляют активную гражданскую позицию и скидывают эту информацию", - отметил он.

Командир "Ахмата" выразил мнение, что украинские граждане осознают, какое зло несут ТЦК и руководство Украины, понимая, что вина за конфликт лежит на властях страны и их так называемых "хозяевах".