МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Операторы БПЛА Южной группировки войск уничтожили два полевых склада ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

В ходе продолжающихся наступательных действий Южной группировки войск в направлении Константиновки операторы ударных БПЛА продолжают выявлять и уничтожать военные объекты противника в ближнем и глубоком тылу противника, подчеркнули в МО РФ.

"В ходе воздушной разведки в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА было замечено движение роботизированной платформы, двигавшейся от передовых позиций в тыл. Проследив за ней, операторы БПЛА обнаружили место ее прибытия и зафиксировали там наличие двух полевых складов боеприпасов, для снабжения находящихся неподалеку артиллерийских позиций. Расчеты БПЛА 6-й мотострелковой дивизии и Добровольческого корпуса Южной группировки войск нанесли точный удар по складу", - сказали там.

Удар оставил артиллерию противника без боеприпасов во время продвижения штурмовых подразделений ВС РФ, отметили там. Подразделения ВСУ, лишившись огневой поддержки, не смогли продолжать вести оборону, вследствие чего подразделения российской армии продвинулись вперед и заняли новые позиции, уточнили в ведомстве.