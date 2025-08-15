После уничтожения цели расчет 2С7М "Малка" сменил позицию, выполнив противоогневой маневр, спрятав боевую машину в укрытии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Расчет 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил пушку 2С7 "Пион" ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Цель, замаскированную в лесополосе, обнаружили операторы разведывательных БПЛА, которые передали точные координаты артиллеристам. Получив данные, военнослужащие заняли огневую позицию, перевели боевую машину в боевое положение и осколочно-фугасными снарядами уничтожили вражескую установку на дальности свыше 20 километров", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после уничтожения цели расчет сменил позицию, выполнив противоогневой маневр, спрятав боевую машину в укрытии.