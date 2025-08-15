МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Расчет РСЗО «Град» костромских артиллеристов-десантников нанес удар по месту сосредоточения пехоты украинских боевиков в районе населенного пункта Николаевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Исходя из полученных разведывательных данных, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп. Получив координаты целей, расчеты РСЗО „Град“ костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, после огневого поражения крылатая пехота приступила к зачистке опорного пункта.

«Противник сейчас сидит в обороне. Поддерживаем наши наступающие штурмовые группы, наносим огневое поражение по обороняющимся противникам. Работы хватает, достаточно. Слаживание расчета прошли быстро, обучились, сразу приступили к выполнению задач, все без проблем было» — сказал командир реактивного взвода с позывным Фестиваль.