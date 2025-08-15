Военная операция на Украине Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 беспилотника ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

Кроме того, бойцы ликвидировали 9 минометов, 5 наземных робототехнических комплексов подвоза, а также 46 пунктов управления БПЛА