МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили 42 беспилотника самолетного типа противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
"Подразделениями противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожено 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа противника", - сказал Шаров.
Кроме того, бойцы группировки ликвидировали 9 минометов, 5 наземных робототехнических комплексов подвоза, а также 46 пунктов управления беспилотной авиацией.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции", - подчеркнул Шаров.