Расчет „Ланцета“ совершил заход на цель, вопреки помехам вражеских систем РЭБ и стрельбе противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Операторы дрона "Ланцет" группировки войск «Днепр» при корректировке с беспилотника Zala уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Богдана" ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"При обнаружении вражеской САУ координаты цели были оперативно переданы на командный пункт, где было принято решение об уничтожении. Расчет „Ланцета“ совершил заход на цель, несмотря на помехи вражеских систем РЭБ и стрельбу противника, пытавшегося сбить из стрелкового оружия беспилотный барражирующий боеприпас. Оператор захватил цель, система самонаведения сделала все остальное, а разведывательный БПЛА Zala скорректировал и зафиксировал поражение украинской самоходной установки", — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве сообщили об уничтожении артиллеристами "Востока" позиций украинских боевиков в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. "Камера беспилотного летательного аппарата „Орлан-30“ зафиксировала уничтожение огневых средств и личный состав боевиков", — отметили там.