ВС РФ в Херсонской области уничтожили украинский дрон "Лелека"

Российские бойцы быстро отреагировали на сообщение о приближающемся БПЛА противника, так как сидели на боевой точке и были готовы, рассказал военнослужащий с позывным Хаба

ГЕНИЧЕСК, 15 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили украинский разведывательный дрон "Лелека-100" в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС военнослужащий с позывным Хаба.

"Сегодня в оперативной группе передали информацию, что [летит] БПЛА самолетного типа "Лелека". Мы среагировали быстро, так как уже сидели на боевой точке и готовы были. <…> Мы сразу взлетели и перехватили его", - сказал он.

Видео уничтожения дрона есть в распоряжении ТАСС.