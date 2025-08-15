15 августа, 05:36
Военная операция на Украине

ВС РФ в Херсонской области уничтожили украинский дрон "Лелека"

© 49 общевойсковая армия группировки войск "Днепр"
Российские бойцы быстро отреагировали на сообщение о приближающемся БПЛА противника, так как сидели на боевой точке и были готовы, рассказал военнослужащий с позывным Хаба

ГЕНИЧЕСК, 15 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили украинский разведывательный дрон "Лелека-100" в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС военнослужащий с позывным Хаба.

"Сегодня в оперативной группе передали информацию, что [летит] БПЛА самолетного типа "Лелека". Мы среагировали быстро, так как уже сидели на боевой точке и готовы были. <…> Мы сразу взлетели и перехватили его", - сказал он.

Видео уничтожения дрона есть в распоряжении ТАСС. 

