ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины распорядилось усилить патрулирование прифронтовых районов зоны специальной военной операции из-за возросшего дезертирства солдат ВСУ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"По данным агентурных источников, из украинского Генштаба разослано распоряжение силовым ведомствам об усилении работы по противодействию самовольного оставления частей мобилизованными гражданами Украины. С этой целью увеличено количество военных патрулей в прифронтовых зонах, а также налажено взаимодействие с представителями Министерства внутренних дел и СБУ. Это связано с резким увеличением дезертирства в украинской армии с начала текущего месяца", - сказал он.

Марочко добавил, что жители Харьковской области также сообщают об усилении паспортного контроля и облав в местах скопления людей.