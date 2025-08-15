При этом за последнее время, добавил командир спецназа "Ахмат", не было зафиксировано случаев сдачи в плен иностранных наемников

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ, которые были мобилизованы, сдаются в российский плен при любой возможности. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"При любой возможности мобилизованные, о которых идет речь, - мобилизованными их, наверное, не назовешь, потому что их отлавливают как собак на улице, избивают и заставляют идти на передовую, - они при любой возможности принимают решение сдаться в плен, и мы это фиксируем повсеместно", - указал он.

При этом за последнее время, добавил Алаудинов, не было зафиксировано случаев сдачи в плен иностранных наемников.

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что дезертирство является одной из главных проблем в рядах ВСУ, количество заведенных дел по сбежавшим достигает практически 20 тыс. в месяц. По данным силовиков, насильно мобилизованным часто не дают отпуска, чтобы избежать самовольного оставления части. Чаще всего причиной самовольного оставления части или сдачи в плен являются отсутствие адекватного командования и мотивации, а также мясные штурмы.