Над регионами России и акваторией Азовского моря сбили 53 украинских БПЛА

Из них 13 аппаратов уничтожили в Курской области

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Азовского моря 53 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Курской области, 11 БПЛА - над территорией Ростовской области, 7 БПЛА - над территорией Самарской области, 6 БПЛА - над территорией Белгородской области, 5 БПЛА - над территорией Орловской области, по 4 БПЛА - над территориями Брянской и Воронежской областей и по 1 БПЛА - над территориями Саратовской области, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря", - сказали в ведомстве.