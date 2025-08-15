Теперь боевикам противника сложнее прятаться там, выдавая себя за мирных, сообщил губернатор

ГЕНИЧЕСК, 15 августа. /ТАСС/. Группировка войск "Днепр" планомерно уничтожает логистику и позиции Вооруженных сил Украины на Карантинном острове в Херсоне, откуда киевские власти ранее вывезли мирных жителей. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Теперь боевикам противника сложнее прятаться на Карантинном острове, выдавая себя за мирных. Группировка войск "Днепр" методично ломает вражескую логистику и позиции, и каждый метр земли, который они используют под войну, становится для них опасным", - сказал Сальдо.

В начале августа глава региона сообщил, что Карантинный остров стал военной базой ВСУ, из-за чего украинские власти объявили там эвакуацию мирного населения. По словам Сальдо, в упомянутом районе на крышах жилых домов располагаются операторы дронов и наводчики, со дворов школ по левобережью Днепра стреляют кочующие минометы, а в помещениях судозаводов ВСУ прячут военную технику и боеприпасы.