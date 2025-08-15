Группировка солдата ВСУ попала в окружение и он решил сдаться

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Наемник из Азербайджана, военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Азазаде Асим Махироглы сдался в плен в окрестностях села Петровское на границе ЛНР и Харьковской области, передает корреспондент ТАСС.

По словам наемника, он уроженец Баку. В плен сдался после того, как вместе с группой оказался в окружении российских войск.

В беседе с корреспондентом ТАСС наемник показал татуировки с нацистской символикой, в том числе свастикой.

В настоящее время сдавшийся находится в безопасности.