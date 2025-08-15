Бойцы РФ уничтожили взвод бригады "Азов" и пункт управления беспилотниками в ДНР

Потери ВСУ составили до взвода пехоты, включая расчет БПЛА

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Южная" беспилотниками и артиллерией уничтожили взвод боевиков группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ), а также пункт управления дронами на константиновском направлении СВО. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В Донецкой Народной Республике в окрестностях н. п. Клебан-Бык на константиновском направлении операторами Южной группировки войск <…> обнаружены пункт управления БПЛА и два блиндажа с личным составом из числа 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины (НГУ). Пункт управления БПЛА ВСУ <…> уничтожен огнем 152-мм гаубицы "Мста-Б". Блиндажи вражеских подразделений 12 бригады спецназа НГУ уничтожены расчетами FPV-дронов разведчиков Южной группировки войск. Потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет БПЛА", - говорится в сообщении.

В ведомстве информировали, что с 2023 года командование бригады "Азов" стало командованием 12-й бригады. Боевики группировки известны жестоким обращением к пленным и гражданским, а также приверженностью нацистской идеологи.