Бойцы группировки "Южная" уничтожили бронемашины MaxxPro и "Новатор-2" ВСУ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Южная" дронами уничтожили бронемашины MaxxPro и "Новатор-2" ВСУ в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Силами специалистов БПЛА Южной группировки войск были обнаружены и точными попаданиями ударных БПЛА уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ - MaxxPro производства США и украинский "Новатор-2", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подразделения ударных дронов оказывают всестороннюю поддержку штурмовым войскам и регулярно наносят точные удары по позициям противника в прифронтовой полосе.