Сдавшийся в плен наемник из Азербайджана поблагодарил ВС РФ за спасение

Азазаде Асим Махироглы сдался в плен в окрестностях села Петровское на границе ЛНР и Харьковской области

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Наемник из Азербайджана, военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Азазаде Асим Махироглы, сдавшийся в плен в окрестностях села Петровское на границе ЛНР и Харьковской области, поблагодарил российских военнослужащих за спасение.

"Я вообще не стрелял. Я автомат бросил, все бросил. Спасибо большое, пацаны. Я очень сильно благодарен, что вы спасли мне жизнь", - сказал пленный в беседе с ТАСС.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил о сдаче в плен наемника из Азербайджана. Сдавшимся оказался уроженец Баку.