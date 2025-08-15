Бойцы РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ на константиновском направлении

Расчеты ударных беспилотников совместно с артиллерией продолжают уничтожать технику и позиции противника

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Южная" ударными беспилотниками и артиллерией уничтожили пикап, миномет и пункт временной дислокации противника на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения воздушной разведки подразделениями 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии был обнаружен и поражен точным попаданием пикап противника. Дополнительное обследование района уничтожения цели <…> позволило обнаружить замаскированную позицию вражеского 82-мм миномета и пункт временной дислокации противника. Точными ударами расчета 152-мм гаубицы "Мста-Б" и операторов БПЛА все обнаруженные цели были успешно поражены", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на константиновском направлении СВО расчеты ударных беспилотников совместно с артиллерией продолжают уничтожать технику и позиции противника.