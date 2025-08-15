Также были поражены наземные робототехнические комплексы и элементы систем связи

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ударные беспилотники испытательного центра "Рубикон" уничтожили бронетехнику, робототехнические комплексы и пункты дислокации ВСУ в зоне спецоперации.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники (в том числе иностранного производства), наземных робототехнических комплексов, элементов систем связи, пунктов временной дислокации личного состава ВСУ, а также кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.