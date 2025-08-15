Уничтожены 11 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 710 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Южная", сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1 710 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 39 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, из них 6 западного производства, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.