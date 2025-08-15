Уничтожены 52 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов и горючего противника, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 620 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны России.

"Противник потерял более 620 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 73 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, включая четыре 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены 52 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.