ВС РФ с 9 по 15 августа поразили объекты ВПК Украины и центры подготовки

Уничтожены пункты дислокации иностранных наемников ВСУ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские войска за минувшую неделю поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины и пункты дислокации иностранных наемников.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 9 по 15 августа оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центры подготовки и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении.