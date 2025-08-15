Уничтожены семь станций РЭБ и три склада боеприпасов противника, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 760 военнослужащих в зоне ответственности Восточной группировки войск.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника на данном направлении составили свыше 1 760 военнослужащих, 2 танка, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них 7 производства стран НАТО, 7 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.