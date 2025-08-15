Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 4 производства стран НАТО

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 230 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Север".

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 1 230 военнослужащих, 5 танков, 8 боевых бронированных машин и 61 автомобиль. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 4 производства стран НАТО, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.