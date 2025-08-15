15 августа, 13:11,
обновлено 15 августа, 13:31
Военная операция на Украине

Средства ПВО РФ за неделю сбили украинский самолет Су-27

Уничтожено более 2 100 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны с 9 по 15 августа сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины и более 2 100 беспилотников самолетного типа.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2 134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении. 

