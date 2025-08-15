Также сбили "Гор" и "Лелеки", разведывательно-ударные "Домахи"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон" уничтожили дроны Vector, FlyEye и Jupiter-H1 Вооруженных сил Украины в зоне СВО.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты разведывательные FlyEye (производства Польши), "Гор" и "Лелеки", разведывательно-ударные "Домахи", дроны-камикадзе Vector (немецкого производства) и Darts, разведчики - корректировщики высокоточного вооружения Shark, дрон-бомбардировщик Jupiter-H1", - отметили в ведомстве.