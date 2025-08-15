Задачу выполнили операторы ударных БПЛА 346-й бригады специального назначения Южной группировки войск, сообщили в Минобороны России

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Операторы ударных БПЛА 346-й бригады специального назначения Южной группировки войск уничтожили у Северска Донецкой Народной Республики украинскую установку РЭБ "Анклав", пикап и гаубицу M114. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ, также предоставив кадры объективного контроля.

"В ходе аэроразведки в тылу противника в районе н. п. Северск расчетом БПЛА подразделений специального назначения были отмечены радиопомехи. Проведя дополнительную разведку, расчет обнаружил и безотлагательно уничтожил вражескую установку РЭБ "Анклав", - говорится в сообщении.

После выведения из строя установки РЭБ операторы БПЛА смогли обнаружить автомобиль противника. "В ходе отслеживания его перемещения была также вскрыта позиция 155-мм гаубицы М114 производства США. Точными попаданиями ударных БПЛА Южной группировки войск обе цели были оперативно поражены", - добавили в ведомстве.