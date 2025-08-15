Бойцы "Востока" ранее освободили Александроград

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Выбив Вооруженные силы Украины из серых зон между населенными пунктами Александроград и Искра в Донецкой Народной Республике, российская армия полностью выдавит противника на территорию Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение Александрограда имеет важное значение для выхода на административную границу Российской Федерации. Сейчас между Искрой, которая находится на севере и была освобождена накануне, и Александроградом еще существуют серые зоны и позиции противника, на которых он находится. Соединив два этих населенных пункта, мы полностью выдавим украинских боевиков на территорию Днепропетровской области", - сказал он.

Бойцы "Востока" освободили Александроград 15 августа. Искру армия РФ взяла накануне - 14 августа.