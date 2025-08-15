Марочко: ВСУ рискуют попасть в огневой мешок, если не выйдут на Днепропетровщину

По мнению военного эксперта, район в ДНР на стыке с Днепропетровской областью полностью освободят в ближайшее время

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины рискуют попасть в огневой мешок на стыке Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области в случае, если украинское командование не выведет их на Днепропетровщину. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Я думаю, что данный район в ДНР (на стыке с Днепропетровской областью - прим. ТАСС) будет полностью освобожден в ближайшее время. Перспективы здесь очень хорошие. У наших ребят заняты выгодные рубежи и позиции как в Искре, так и в Александрограде, и продвижение идет как раз навстречу войскам. Если украинское командование в ближайшее время не выведет свою группировку с территории ДНР на территорию Днепропетровской области, то может сформироваться огневой мешок, который уже вырисовывается между двумя этими населенными пунктами", - сказал он.

Бойцы "Востока" освободили Александроград 15 августа. Искру армия РФ взяла накануне - 14 августа.