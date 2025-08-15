Штурмовики выпустили ракеты по целям парами с малых высот

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 ликвидировали авиаракетами личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что после выполнения боевой задачи экипажи вернулись на аэродром вылета, где специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовили штурмовик к повторному боевому вылету.