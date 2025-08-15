Как напомнил командир спецназа "Ахмат", каждый раз, когда Владимир Зеленский приезжал куда-либо, он терял этот регион

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский, приехав в Харьковскую область, принес в нее "очередную беду", заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, своим приездом в регион Зеленский пытался показать, что он еще что-то способен решать.

"В то же время мы с вами знаем, что каждый приезд Зеленского куда бы то ни было - после этого он обязательно этот регион терял. Если кому-то он подавал руку или фотографировался - этот человек вылетал с работы. Я так думаю, что он принес очередную беду на территорию Харьковской области, по-другому это не скажешь", - отметил Алаудинов.

Зеленский 4 августа опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором он приехал в Харьков, где встретился с офицерами и наградил их. Однако в российских силовых структурах отмечали ТАСС, что среди награжденных - подразделения ВСУ, которые несут потери в Харьковской области. Также награды получили женщины - делопроизводители штаба и офицеры тыла.