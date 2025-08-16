По словам командира одного из подразделений, каждая тренировка разрабатывается с учетом специфики местности

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие добровольческого отряда "Барс-1" группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику захвата опорных пунктов Вооруженных сил Украины на полигонах в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Военнослужащие проводят интенсивные тренировки на полигонах, совершенствуя тактику штурма укрепленных позиций ВСУ. Основной целью тренировок является повышение эффективности действий личного состава в условиях реального боя и совершенствование навыков владения различными видами вооружения", - отметили в военном ведомстве.

По словам командира одного из подразделений, каждая тренировка разрабатывается с учетом специфики местности, с акцентом на особенности штурма опорных пунктов ВСУ. "Ребята все заинтересованы, но что сегодня он потратил немножечко больше пота, но завтра сэкономил и себе, и своим товарищам кровь. Есть такая поговорка", - рассказал журналистам инструктор подразделения с позывным Госфорд.